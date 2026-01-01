Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2 | Kärcher

    Metallrohr, zylindrisch, silberfarben, auf weißem Hintergrund liegend.

    Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2

    Bestellnummer: 6.902-154.0

    Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.