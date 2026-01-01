Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.902-154.0Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Material
Edelstahl
Länge (mm)
505
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
505 x 37 x 37