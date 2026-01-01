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    Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | Kärcher

    Schwarzes, zylindrisches Rohr mit glatter Oberfläche, diagonal auf weißem Hintergrund.

    Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

    Bestellnummer: 6.906-618.0

    Das schwarze Saugrohr aus Stahl ist für Trockensauger von Kärcher geeignet, Nennweite DN 32, Länge 500 mm.