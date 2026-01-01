Saugrohr, T, DN 32, Länge 500 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.906-618.0Das schwarze Saugrohr aus Stahl ist für Trockensauger von Kärcher geeignet, Nennweite DN 32, Länge 500 mm.
Standardnennweite ( )
32
Menge (Stück)
1
Material
Stahl
Länge (mm)
500
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 32 x 32