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    Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

    Schwarzer, flexibler Saugschlauch mit gebogenem Griff und Anschlussstück, auf weißem Hintergrund liegend.

    Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

    Bestellnummer: 4.440-626.0

    Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.