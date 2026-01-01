Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.440-626.0Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.
Länge (m)
2.5
Standardnennweite ( )
35
Ausführung
Mit Krümmer
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾
Bajonett 1.0
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
560 x 460 x 75