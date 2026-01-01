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    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | Kärcher

    Grauer, flexibler Schlauch mit schwarzen Anschlüssen, einer davon mit gelbem Detail, auf weißem Hintergrund.

    Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0

    Bestellnummer: 2.889-134.0

    Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.