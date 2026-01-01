Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 4 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Der Bajonett-1.0-Anschluss ist bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) derselbe. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem.