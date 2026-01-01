Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.906-241.0Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.
Länge (m)
4
Standardnennweite ( )
35
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾
Bajonett 1.0
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 430 x 110