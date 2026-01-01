Saugschlauch, T, DN 32, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Klickverschluss | Kärcher

Der Saugschlauch in Nennweite DN 32 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016.