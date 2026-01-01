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    Saugschlauch, T, DN 32, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Klickverschluss | Kärcher

    Schwarzer, flexibler Saugschlauch mit geripptem Design, aufgerollt und mit zwei Anschlussstücken.

    Saugschlauch, T, DN 32, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Klickverschluss

    Bestellnummer: 4.440-911.0

    Der Saugschlauch in Nennweite DN 32 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern.