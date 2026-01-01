Saugschlauch, T, DN 32, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Klickverschluss | Kärcher

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Bestellnummer: 4.440-911.0Der Saugschlauch in Nennweite DN 32 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern.
Länge (m)
2.5
Standardnennweite ( )
32
Ausführung
Standard
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾
Klickverschluss
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5