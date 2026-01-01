Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | Kärcher

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Letztere sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.