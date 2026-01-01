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    Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | Kärcher

    Grauer, gerippter Schlauch mit schwarzem und gelbem Anschlussstück, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss

    Bestellnummer: 2.889-161.0

    Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.