SB-Hochdruckreiniger SB MB | Kärcher

Die münz- bzw. wertmarkenbetriebene Selbstbedienungswaschanlage SB MB kann je nach Wunsch als Schrankversion für die Außeninstallation oder als vormontierte Gestellversion für die Installation im Technikraum geliefert werden. Die Anlage ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und wird individuell, kundenspezifisch und bedarfsgerecht gefertigt. Dies gewährleistet, dass die Anlage genau die Komponenten enthält, die tatsächlich benötigt und gewünscht werden. Das SB MB ist in drei Schrankversionen (Cab, Cab 1 und Cab 2) für die Außeninstallation und als Skid-Version für die Installation in einen vorhandenen Technikraum verfügbar. Die Versionen Cab 1 und Cab 2 werden zwischen den Waschplätzen aufgestellt, da diese mit Bedienterminals und Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Waschwerkzeuge versehen sind. Die Version Cab hingegen besitzt keine Bedienterminals und wird daher nicht zwischen den Waschplätzen aufgestellt. Betrieben werden die einzelnen Waschplätze mittels Fernbedienstellen.

Zuverlässige Dosierung Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden. Umwelt schonen und gleichzeitig Kosten senken Kostensparende Reinigung Der Einsatz von Reinigungsmittelkonzentrat sorgt für geringeren Verbrauch, wodurch Ihre Anlagen sparsam und umweltschonend betrieben werden. Einfache Wartung Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich – das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit. Schutz vor Diebstahl Zwei-Schlüssel-System: je ein Schlüssel für Technikbereich und Münzkassette Schonung von Ressourcen Die Verwendung von Trockenschaum verringert den Wasserverbrauch der Anlage und schont unsere natürlichen Ressourcen. Problemlose Felgenreinigung Die Felgenreinigung erfolgt über die Hochdrucklanze. Somit ist kein separates Waschwerkzeug notwendig. Streifenfreier Glanz Fleckenfreie Fahrzeugtrocknung dank eingebauter Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage.