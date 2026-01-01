SB-Hochdruckreiniger SB MU | Kärcher

Die modular konzipierte SB-Mehrplatzanlage SB MU für 4 bis 8 SB-Waschplätze zur Fahrzeugaußenreinigung ist individuell ausstattbar und flexibel erweiterbar. Die 5 Hauptkomponenten Pumpenmodul, Warmwasseranlage, Enthärtungs- und Osmoseanlage, Steuerschrank und Waschplatzausrüstung werden in einem Technikraum installiert. Für eine einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort werden die Module werksseitig auf ein Rahmengestell vormontiert. Alle Komponenten sind gut zugänglich und äußerst servicefreundlich. Hochwertige Bauteile garantieren eine hohe Prozesssicherheit. Je nach Standortanforderung kann jeder Waschplatz mit bis zu 11 Waschprogrammen (Vorreinigung, Hauptreinigung und Pflege) ausgestattet werden. Das Schaumsystem Vario dient der Schaumwäsche per Waschbürste. Dabei lassen sich Wassermenge und Schaumkonsistenz (Nass- oder Trockenschaum) vom Betreiber einstellen. Waschkunden profitieren besonders von der klaren Benutzerführung, der logischen Anordnung der ergonomischen Waschwerkzeuge sowie von den effektiven Waschprogrammen zur Felgenreinigung und den innovativen Pflegeprogrammen zur Lackkonservierung (Schaumpolish).

Modularer Aufbau Anlage lässt sich individuell zusammenstellen und flexibel erweitern. Attraktive Waschprogramme (max. 11) Bei Waschkunden bleiben keine Wünsche offen. Pumpenmodule bauseits im Werk vormontiert Zeit- und kostensparende Installation vor Ort. Pumpenmodule werden bereits im Werk auf volle Funktionalität getestet. Pneumatische Dosierpumpen Verwendung von Reinigungsmittelkonzentrat, hohe Prozesssicherheit. Schaumsystem Vario Umschaltbarer Nass-/Trockenschaum ermöglicht Variationsmöglichkeiten. Optimale Zugänglichkeit zu allen Komponenten Hohe Servicefreundlichkeit.