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    SB-Hochdruckreiniger SB MU | Kärcher

    Innenansicht eines Containers mit Wasseraufbereitungsanlage, blauen Tanks und Steuerungseinheit.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB MU

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.070-002.0

    • Für 4-8 Waschplätze
    • Modularer Aufbau
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