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    SB-Hochdruckreiniger SB OB | Kärcher

    Kärcher SB-Waschanlage mit Bedienfeld und zwei Schläuchen, freistehend vor weißem Hintergrund.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB OB

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.319-010.2

    • Für 1 Waschplatz
    • Kompakte Bauweise
    • Einstellungen via Touchscreen justierbar
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