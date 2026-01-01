SB-Hochdruckreiniger SB OB | Kärcher

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SB-Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.319-010.2
Arbeitsdruck (bar)
100 - 120
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge pro Pumpe (l/h)
500
Software Updates verfügbar bis
2031-01-01
Ausrüstung
Anwendungsgebiete