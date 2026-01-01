SB-Hochdruckreiniger SB OB | Kärcher

Individuell nach Kundenwünschen und -bedürfnissen konfigurierbar, begeistert das kompakte SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher bei der Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Die flexible Einplatzlösung bietet bis zu 7 unterschiedliche Waschprogramme zur kompletten Fahrzeugwäsche. Einfache Visualisierungen unterstützen Sie bei Einstellungen an der Steuerung über den integrierten, komfortablen Touchscreen. Das Einplatzgerät findet sehr gut auf ungenutzten Restflächen Platz und generiert so attraktive Mehrumsätze bei sehr geringem Investment.

Mit bis zu 4 Dosierpumpen erhältlich Ermöglicht bis zu 7 Waschprogramme. Komplette Fahrzeugwäsche mit verschiedenen Waschmodi. Generiert attraktive Mehrumsätze. Drittes Waschwerkzeug Powerschaum und Powerfelgenschaum als Zusatzwaschprogramme möglich. Intensive Vorreinigung gewährleistet ein sehr gutes Reinigungsergebnis. Sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit. Wasserenthärtung mit Osmose Separater Schrank nicht nötig. Sehr geringer Platzbedarf. Einstellungen schnell und problemlos via Touchscreen anpassbar Intuitive Bedienung mit anschaulichen Visualisierungen.