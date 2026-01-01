SB-Sauger SB V K!Vac | Kärcher

Der SB V K!Vac ist ein leistungsstarker SB-Sauger, verfügbar als Ein- oder Zweiplatzversion. Dank Kerzenfilter und manueller Filterabreinigung bietet er eine 15 Prozent höhere Saugleistung als sein Vorgänger und konstant höchste Saugleistung. Während die beleuchteten LED-Startknöpfe die intuitive Bedienbarkeit sicherstellen, erhöht der Seitenstreifen, der farblich individuell angepasst werden kann, die Attraktivität des SB-Saugers. Die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab reduziert den Bodenkontakt des Saugschlauchs und minimiert Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Optional sorgt die Air Gun für das Ausblasen von Zwischenräumen. Die Restzeitanzeige informiert über die verbleibende Saugzeit. Flexible Bezahloptionen wie Kreditkartenterminal und elektronischer Münzprüfer ermöglichen eine komfortable Nutzung. Zudem erleichtert ein unkomplizierter Turbinentausch die Wartung.

2-Filter-System Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau dank Kerzenfilter. Manuelle Filterabreinigung integriert. Staubfreie Entleerung mit optionalen Filterbeuteln. Individuelle Bezahlsysteme Kreditkartenterminal und/oder elektronischer Münzprüfer. Startknopf für den Betrieb ohne Bezahlsystem. Air Gun (optional) für die Reinigung in Zwischenräumen Ausblasen der Zwischenräume (z. B. Sitz und Mittelkonsole). Schlauchrückholung mit Glasfaserstab Minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs. Verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Schont die Abnutzung des Schlauchs.