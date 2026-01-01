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    SB-Sauger SB V K!Vac | Kärcher

    Kärcher SB-Vakuumgerät mit zwei schwarzen Schläuchen und einem blauen Spiralschlauch, freistehend.

    SB-Sauger

    SB V K!Vac

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.070-010.2

    • Leistungsstarker SB-Sauger als Ein- oder Zweiplatzversion
    • Höchste Saugleistung, modernes Design, bargeldlose Bezahlmöglichkeit
    • Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
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