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    SB-Hochdruckreiniger SB Wash 5/10 Fp | Kärcher

    Graues Kärcher Hochdruckreiniger-Gerät mit gelbem Bedienfeld und Kabelanschluss, freistehend auf weißem Hintergrund.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB Wash 5/10 Fp

    Bestellnummer: 1.319-201.0