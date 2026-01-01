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    SB-Hochdruckreiniger SB Wash 5/10 Fp/Ws | Kärcher

    Kärcher SB-Waschanlage mit gelbem Bedienfeld und Schlauchhalterung, silbernes Gehäuse, freistehend.

    SB-Hochdruckreiniger

    SB Wash 5/10 Fp/Ws

    Bestellnummer: 1.319-202.0