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    Schaumdüse, 700-900 l/h | Kärcher

    Schwarzes Kunststoff-Verbindungsstück mit zwei geriffelten Enden und goldfarbenen Metallteilen.

    Schaumdüse, 700-900 l/h

    Bestellnummer: 4.763-207.0

    Schaumdüse, Industrie.