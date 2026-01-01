Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.905-032.0Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Farbe
Schwarz
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3