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    Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm | Kärcher

    Schwarze Rundbürste mit dichten Borsten, kreisförmig angeordnet, auf weißem Hintergrund.

    Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 406 mm

    Bestellnummer: 4.905-032.0

    Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.