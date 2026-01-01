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    Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm | Kärcher

    Schwarze Rundbürste mit dichten Borsten und zentraler Öffnung, auf weißem Hintergrund.

    Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm

    Bestellnummer: 4.905-029.0

    Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.