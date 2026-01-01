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    Scheibenbürste, Mittel, Blau, 508 mm | Kärcher

    Runde Bürste mit blauen Borsten und schwarzer Mitte, geeignet für Reinigungsmaschinen.

    Scheibenbürste, Mittel, Blau, 508 mm

    Bestellnummer: 8.600-042.0

    Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.