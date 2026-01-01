Scheibenbürste, Mittel, Blau, 508 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 8.600-042.0Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
Farbe
Blau
Härtegrad
Mittel
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.3