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    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 280 mm | Kärcher

    Runde Bürste mit roten Borsten auf schwarzem Kunststoffrahmen, geeignet für Reinigungsgeräte.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 280 mm

    Bestellnummer: 6.670-127.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.