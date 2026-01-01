Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm | Kärcher

    Runde rote Bürste mit Borsten auf schwarzem Kunststoffsockel, Ansicht von oben.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm

    Bestellnummer: 6.907-151.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.