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    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 406 mm | Kärcher

    Rote Rundbürste mit schwarzen Borstenhalterungen, kreisförmig angeordnet auf weißem Hintergrund.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 406 mm

    Bestellnummer: 4.905-000.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.