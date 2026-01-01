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    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm | Kärcher

    Rote Bürste mit schwarzen Kunststoffkern, kreisförmig angeordnet, Borsten dicht gepackt.

    Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm

    Bestellnummer: 4.905-026.0

    Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.