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    Schlauch- und Strahlrohrhalter VA | Kärcher

    Metallhalterung mit zwei Schrauben und zwei roten Dübeln auf weißem Hintergrund.

    Schlauch- und Strahlrohrhalter VA

    Bestellnummer: 2.042-003.0

    Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl.