10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Schnellkupplung | Kärcher

    Grauer Kärcher Schlauchanschluss mit gelbem Rand, zylindrische Form, Nahaufnahme.

    Schnellkupplung

    Bestellnummer: 2.115-000.0

    Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde.