Schnellkupplung | Kärcher

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Bestellnummer: 2.115-000.0Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5