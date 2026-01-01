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    Schnellkupplung | Kärcher

    Kärcher Adapter, gelb und schwarz, mit Metallanschluss.

    Schnellkupplung

    Bestellnummer: 6.401-458.0

    Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde.