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    Schwamm blau/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x | Kärcher

    Blauer Kärcher Reinigungsschwamm mit weißer Unterseite auf weißem Hintergrund.

    Schwamm blau/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-080.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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