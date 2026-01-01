Schwamm grün/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-083.0Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
Menge (Stück)
10
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 70 50
Abmessungen, verpackt (mm)
310 210 70
Anwendungsgebiete