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    Schwamm grün/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x | Kärcher

    Grüner Kärcher Reinigungsschwamm mit weißer Unterseite, rechteckige Form, auf weißem Hintergrund.

    Schwamm grün/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-083.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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