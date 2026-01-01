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    Schwamm rot/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x | Kärcher

    Roter Kärcher Reinigungsschwamm mit weißer Unterseite, auf weißem Hintergrund.

    Schwamm rot/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-081.0

    Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
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