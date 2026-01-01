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    Schwenkausleger 360° für Hochdruckschlauch | Kärcher

    Langer, weißer Metallarm mit hydraulischem Zylinder, montiert auf einer rechteckigen Basis.

    Schwenkausleger 360° für Hochdruckschlauch

    Bestellnummer: 4.058-106.0

    Swivelling boom for HP-working hose (360° turning circle). Mounted above the washing bay.