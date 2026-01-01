Schwenkausleger 360° für Hochdruckschlauch | Kärcher

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Bestellnummer: 4.058-106.0Swivelling boom for HP-working hose (360° turning circle). Mounted above the washing bay.
Gewicht (kg)
18.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
18.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1950 x 280 x 180