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    Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180° | Kärcher

    Kärcher Wandhalterung mit zwei Metallstangen, zwei schwarzen Halterungen und einem gelb-schwarzen Kabel.

    Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180°

    Bestellnummer: 2.637-120.0

    Ideal für stationäre HD-/HDS-Geräte von Kärcher, beispielsweise in Waschhallen: für die Wandmontage konzipierter Schwenkausleger mit 180°-Ausladung zur Aufnahme des Hochdruckschlauchs.