Schwenkausleger komplett für Wandmontage, max. 180° | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.637-120.0Ideal für stationäre HD-/HDS-Geräte von Kärcher, beispielsweise in Waschhallen: für die Wandmontage konzipierter Schwenkausleger mit 180°-Ausladung zur Aufnahme des Hochdruckschlauchs.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
42.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3000 x 497