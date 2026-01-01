Schwenkhalter Edelstahl | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-867.0Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8