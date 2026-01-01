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    Schwenkhalter Edelstahl | Kärcher

    Metallische Halterung mit mehreren Befestigungslöchern und einem zentralen Stift, auf weißem Hintergrund.

    Schwenkhalter Edelstahl

    Bestellnummer: 2.641-867.0

    Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.