Schwenkhalter verzinkt | Kärcher

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Bestellnummer: 2.639-931.0Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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