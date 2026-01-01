Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Scrambler, L2P | Kärcher

    Metallisches, zylindrisches Objekt mit Gewinde an einem Ende, auf weißem Hintergrund.

    Scrambler, L2P

    Bestellnummer: 2.574-012.0

    Der Scrambler zerkleinert die Trockeneispellets in kleinere Partikel. Somit wird eine schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen möglich.
    Angebot anfordern