Seitenpresse | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-084.0
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.7
Verpackungsgewicht (kg)
2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 255 x 440
Abmessungen, verpackt (mm)
340 x 255 x 440
Anwendungsgebiete