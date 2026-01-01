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    Seitenpresse | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Reinigungswagen mit Griff und Rollen, geeignet für den Einsatz in der Gebäudereinigung.

    Seitenpresse

    Bestellnummer: 9.212-084.0

    • Kompakte Seitenpresse
    • Ergonomisches Auswringen, verstellbare Auswringstärke