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    Servo-Control-Regler, 1100 l/h - | Kärcher

    Graue Rolle mit schwarzen, dreieckigen Aussparungen und Plus-Minus-Symbolen auf der rechten Seite.

    Servo-Control-Regler, 1100 l/h -

    Bestellnummer: 4.775-471.0

    Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.