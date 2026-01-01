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    Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

    Gelbe Kärcher Düse mit Symbolen und Temperaturangabe, max. 155°C, auf weißem Hintergrund.

    Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h

    Bestellnummer: 4.118-008.0

    Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.