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    Servo-Control-Regler, Edelstahlausführung, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

    Graue Rolle mit schwarzen, dreieckigen Aussparungen und Plus-Minus-Symbolen auf der rechten Seite.

    Servo-Control-Regler, Edelstahlausführung, 750 l/h - 1100 l/h

    Bestellnummer: 4.775-800.0

    Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.