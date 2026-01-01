Dampfreiniger SG 4/2 Classic | Kärcher

Dank des einzigartigen All-in-one-Box-Designs sehr kompakt, robust und langlebig, dazu umfangreich ausgestattet und besonders einfach zu bedienen: Der Dampfreiniger SG 4/2 Classic überzeugt mit exzellenten Reinigungsergebnissen, einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und maximaler Wirtschaftlichkeit. Das gerade mal 7,5 Kilogramm leichte Gerät ist der kompakteste professionelle Dampfreiniger seiner Klasse, in nur 3 Minuten einsatzbereit und bietet mit 4 Bar Dampfdruck mehr als ausreichend Reserven zur gründlichen Reinigung und Sanitation ganz ohne den Einsatz chemischer Hilfsmittel. Theken, Schankanlagen, Fliesen, Kochfelder, Öfen und vieles mehr werden bis in die kleinste Ritze makellos sauber – ganz unabhängig von ihrem Verschmutzungsgrad. In besonders hartnäckigen Fällen hilft die zuschaltbare VapoHydro-Funktion mit Heißwasser und beseitigt wirksam auch starke Verschmutzungen und Fette, der Wassertank ist entnehmbar und jederzeit befüllbar. Mitgelieferte Zubehöre wie Dampfschlauch, Handdüse, Punktstrahldüse, Powerdüse, Rundbürste, Flachbürste, Dampfschaber und Mikrofaser-Überzug sind alle direkt im Gerät untergebracht – optional ist auch eine Bodendüse erhältlich.

Kompaktes All-in-one-Box-Design Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst. Dank des geringen Gewichts (7,5 kg) einhändig transportierbar. Einfaches Bedienkonzept Komfortable Druckschalter zum Ein- und Ausschalten des Dampfreinigers. LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an. VapoHydro-Funktion Reinigungsstarke Kombination von Dampf und Heißwasser. Einfaches Wegspülen der gelösten Verschmutzungen. Steigert die Reinigungswirkung bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen. Umfangreiche Zubehöre Multifunktionales Zubehör zur Reinigung verschiedenster Oberflächen. Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst. Bodendüse, Fensterdüse und Textilpflegedüse sind optional erhältlich. Entnehmbarer Frischwassertank Jederzeit befüllbarer Frischwassertank. Unterbrechungsfreie, lange Reinigungseinsätze mit Dampf oder VapoHydro-Funktion. Jederzeit schnell einsatzbereit Nach dem Einschalten innerhalb von 3 Minuten startklar. Dank des All-in-one-Box-Designs sind alle Zubehöre jederzeit griffbereit.