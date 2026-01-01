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    Dampfreiniger SG 4/2 Classic | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bürstenaufsätze, Düsen, Reinigungstuch und Bedienungsanleitung auf weißem Hintergrund.

    Dampfreiniger

    SG 4/2 Classic

    Bestellnummer: 1.092-301.0

    • 0,5-l-Boiler, VapoHydro, All-in-one-Box-Design, einfaches Bedienkonzept
    • Entnehmbarer Frischwassertank, hygienische chemiefreie Reinigung
    • 2 Power-/Punktstrahldüsen, Dampfschaber, Handdüse mit Überzug, Flachbürste
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