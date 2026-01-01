Dampfsauger SGV 8/5 Classic | Kärcher

Der anwenderfreundliche Dampfsauger SGV 8/5 Classic bietet ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine sehr hohe Reinigungsleistung. Die Reinigung erfolgt umweltschonend ohne Chemie und mit hohem Dampfdruck (8 bar), einer Heißwassertemperatur von circa 70 °C und mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung. Das Gerät beeindruckt durch die äußerst einfache und komfortable Bedienung über den EASY-Operation-Drehschalter, mit dem die 3 Dampf-/Saugbetriebsarten gesteuert werden können. Dampfmenge, Spülbetrieb sowie Saugfunktion lassen sich über die ergonomische Dampf-/Saugpistole im laufenden Betrieb schnell, direkt und flexibel steuern. Der Anwender wird über eine LED-Farbanzeige fortlaufend über den Betriebszustand oder eventuelle Störungen informiert. Damit das umfassende Zubehör jederzeit griffbereit ist, wird es schmutzgeschützt direkt am Gerät verstaut.

Nachhaltige und hervorragende Reinigungsperformance Besonders hoher Dampfdruck (8 bar), Heißwassertemperatur ca. 70 °C sowie hervorragende Saugleistung. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen einfach, schnell, effizient und ohne Chemie. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. EASY-Operation-Drehschalter mit 3 Betriebsarten Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Ein-/Ausschalter sowie Dampfreinigen/Nasssaugen. Kaltwasser spülen: stark verschmutzte Flächen mit Kaltwasser vorab anlösen. Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole Besonders anwenderfreundlicher Dreh- und Druckschalter zur Steuerung unterschiedlicher Funktionen. 3-stufige Dampfmengenregulierung, Kalt- und Heißwasserbetrieb und gleichzeitiges Saugen möglich. Zeitsparend: Bedienung im laufenden Betrieb. Reinigungsvorgang muss nicht unterbrochen werden. Anzeige Betriebszustand via LED-Anzeige Kontrolllampe für „Betriebsbereitschaft“ und „Heizung ein“ für Heißwasserausbringung. Kontrolllampe für „Frischwasserbehälter leer“ oder „Schmutzwasserbehälter voll“. Kontrolllampe für „Service“ oder „Störung“. Dreistufige Dampfmengenregulierung Leichter Dampf (Stufe I) für geringe Verschmutzung. Mittlerer Dampf (Stufe II) für durchschnittliche Verschmutzung. Starker Dampf (Stufe III) für hartnäckige Verschmutzung. Integrierte Zubehöraufbewahrung Zubehöre wie Düsen oder Rundbürsten sind jederzeit griffbereit. Während des Gerätetransports sind alle Zubehöre sauber und verliersicher aufbewahrt. Das Netzkabel ist auf der Geräterückseite transportsicher verstaut. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang 300-mm-Bodendüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz. 150-mm-Handdüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz. Fugendüse, Punktstrahldüse und 3 verschiedene Rundbürsten. Ergonomischer und leichter Transport Gerät zum Verladen an der Griffmulde und am Schubbügel fassen. Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen. Große Transportrollen ermöglichen leichten Transport auch über Treppen.