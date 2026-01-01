Dampfsauger SGV 8/5 | Kärcher

Der leicht bedienbare Dampfsauger SGV 8/5 überzeugt mit exzellenter Reinigungsleistung dank hohem Dampfdruck (8 bar), einer Heißwassertemperatur von circa 70 °C und einer 3-stufigen Dampfmengenregulierung. Die Reinigung erfolgt umweltschonend vollkommen ohne Chemie. Die praktische Selbstreinigungsfunktion des SGV 8/5 gewährleistet dauerhaft hygienische Reinheit. Zudem besticht das Gerät durch die besonders leichte und komfortable Bedienung wie beispielsweise über das Display zur Anzeige von Betriebszustand und Service-/Fehlermeldungen. Über den EASY-Operation-Drehschalter können die 7 Dampf-/Saugbetriebsarten einfach und schnell ausgewählt werden, und die ergonomische Dampf-/Saugpistole ermöglicht die flexible und direkte Steuerung von Dampfmenge, Spülbetrieb und Saugfunktion im laufenden Betrieb. Mit dem energieeffizienten und geräuschreduzierten eco!efficiency-Modus ist auch das Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen möglich. Das umfassende Zubehör wird schmutzgeschützt direkt am Gerät verstaut und ist somit ohne langes Suchen immer schnell griffbereit.

Nachhaltige und hervorragende Reinigungsperformance Besonders hoher Dampfdruck (8 bar), Heißwassertemperatur ca. 70 °C sowie eine hervorragende Saugleistung. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen einfach, schnell, effizient und ohne Chemie. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. Dampfen/Saugen mit/ohne eco!efficiency-Modus und Selbstreinigung des Geräts. Ein-/Ausschalter, Kaltwasser, Anwendung mit Reinigungsmittel, Nachspülen. Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole Besonders anwenderfreundlicher Dreh- und Druckschalter zur Steuerung unterschiedlicher Funktionen. 3-stufige Dampfmengenregulierung, Kalt- und Heißwasserbetrieb und gleichzeitiges Saugen möglich. Zeitsparend: Bedienung im laufenden Betrieb. Reinigungsvorgang muss nicht unterbrochen werden. Komfortables Display Im Display wird der Betriebszustand entweder als Text oder per Strich-/Balkendarstellung angezeigt. Anzeige von Serviceinformationen zu Wartungsintervallen, wie beispielsweise „Entkalkung“. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. eco!efficiency-Modus Hohe Reinigungsperformance bei reduzierter Saugleistung. Dank geringer Arbeitsgeräusche für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet. Auch nächtliche Reinigungseinsätze sind damit problemlos möglich. Dreistufige Dampfmengenregulierung Leichter Dampf (Stufe I) für geringe Verschmutzung. Mittlerer Dampf (Stufe II) für durchschnittliche Verschmutzung. Starker Dampf (Stufe III) für hartnäckige Verschmutzung. Integrierte Zubehöraufbewahrung Zubehöre wie Düsen oder Rundbürsten sind jederzeit griffbereit. Während des Gerätetransports sind alle Zubehöre sauber und verliersicher aufbewahrt. Das Netzkabel ist auf der Geräterückseite transportsicher verstaut. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang 300-mm-Bodendüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz. 150-mm-Handdüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz. Fugendüse, Punktstrahldüse, Dreieckdüse und 3 verschiedene Rundbürsten. Ergonomischer und leichter Transport Gerät zum Verladen an der Griffmulde und am Schubbügel fassen. Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen. Große Transportrollen ermöglichen leichten Transport auch über Treppen.