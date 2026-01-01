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    Dampfsauger SGV 8/5 | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und schwarzem Schlauch, auf Rollen für einfache Bewegung.

    Dampfsauger

    SGV 8/5

    Bestellnummer: 1.092-010.0

    • 3,5-l-Boiler, 3-stufige Dampfmengenregulierung, integrierter Nasssauger
    • 7 Betriebsmodi, Heiß-/Kaltwasser-/Chemie-/Selbstreinigungsfunktion, Display
    • Bodendüse, Handdüse, Punktstrahl-/Fugen-/Dreieckdüse, Rundbürsten
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    Ein-/Ausschalter, Kaltwasser-/Saugbetrieb, eco!efficiency Modus, Dampf-/Heißwasser/Kaltwasser-/Saugbetrieb, Kalt-Spülfunktion des Geräts, Reinigungsmittel-/Saugbetrieb, Selbstreinigungsfunktion des Geräts.