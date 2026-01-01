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    Sicherheitsclip für Mopprahmen 10 x | Kärcher

    Graues Symbol in Form eines Kreises mit vertikalem Strich in der Mitte, ähnlich einem Ein-/Ausschalter.

    Sicherheitsclip für Mopprahmen 10 x

    Bestellnummer: 9.212-152.0

    Sicherungsclip für Mopphalter.
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