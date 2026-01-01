Sicherheitsclip für Mopprahmen 10 x | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-152.0Sicherungsclip für Mopphalter.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
20 x 20 x 5
Anwendungsgebiete