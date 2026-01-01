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    Sieb Einwascher für Hermetic Eimer 20 L | Kärcher

    Grauer Kunststoffkorb mit Gitterstruktur, rechteckige Form, Ansicht von vorne.

    Sieb Einwascher für Hermetic Eimer 20 L

    Bestellnummer: 9.212-003.0

    Sieb für Einwaschbezug-Wascheimer 20 L
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