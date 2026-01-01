Smile 20 | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-026.0120 L Sackhalter mit Deckel, Pedal und 125 mm Hinterrädern sowie 80 mm vorderen Lenkrollen
Material
PP
Kapazität (l)
120
Farbe
Grau / Weiß
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
11.5
Verpackungsgewicht (kg)
13.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
990 x 540 x 1140
Abmessungen, verpackt (mm)
990 x 540 x 1140