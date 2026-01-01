Smile 20 | Kärcher

Anpassbarer Sackhalter. Ideal sowohl für die Abfallsammlung als auch für die Wäschesammlung.

Einfache Handhabung Praktisch: ausgestattet mit Rädern und ergonomischem Griff für den einfachen Transport Leicht und robust Stoßfest: komplett aus Edelstahl und Polypropylen gefertigt Einfache Pflege Pflegeleicht: die glatten Oberflächen und das Fehlen von Hohlräumen erleichtern die Reinigung und garantieren ein hohes Maß an Hygiene