10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Smile 20 | Kärcher

    Grauer Müllsackhalter mit Rollen und Griff, freistehend auf weißem Hintergrund.

    Smile 20

    Bestellnummer: 9.212-026.0

    120 L Sackhalter mit Deckel, Pedal und 125 mm Hinterrädern sowie 80 mm vorderen Lenkrollen
    Angebot anfordern