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    Akku-Rucksacksprüher SPB 15/36 Bp | Kärcher

    Kärcher Rückensprühgerät mit weißem Tank, schwarzem Gestell und gelbem Griff.

    Akku-Rucksacksprüher

    SPB 15/36 Bp

    Bestellnummer: 1.042-515.0