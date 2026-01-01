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    Sprayer, blau mit Schaumdüse | Kärcher

    Blauer Sprühkopf mit weißer Düse und transparentem Schlauch, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Sprayer, blau mit Schaumdüse

    Bestellnummer: 6.295-723.0

    Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.