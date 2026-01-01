Sprayer, blau mit Schaumdüse | Kärcher

Komfortabel mit 3-Finger-Abzug bedienbarer und vielseitig zum Sprühen und Schäumen von Reinigungsmitteln einsetzbarer Sprayer in der Farbe Blau. Der Sprayer verfügt über eine drehbare Sprühdüse zur Einstellung des gewünschten Sprühbilds – von einem kompakten Sprühstrahl bis hin zur Feinzerstäubung des Reinigungsmittels. Mit aufgesetzter Schaumdüse wird dieses als stabiler und feinporiger Schaum auf das Reinigungstuch oder auf die zu reinigende Oberfläche aufgebracht, gleichzeitig wird dabei die Aerosolbildung deutlich verringert. Die sehr gute Haftung des Schaums auch auf vertikalen Flächen sorgt darüber hinaus für längere Einwirkzeiten und damit bessere Reinigungsergebnisse. Der hochwertige und langlebige 2-in-1-Sprühkopf von Kärcher eignet sich für mindestens 15.000 Betätigungen (40 × 0,5-l-Flaschen).