Sprayer, blau mit Schaumdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-723.0Blauer Sprayer mit hochwertigem und langlebigem 2-in-1-Schaumsprühkopf. Die abnehmbare Schaumdüse erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel zwischen Schäumen und Sprühen.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 115 x 32