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    Spritzkopf HKF 30/14-E | Kärcher

    Kärcher Teleskoplanze mit schwarzem Griff und silbernem Stab, Kabel an der Oberseite.

    Spritzkopf HKF 30/14-E

    Bestellnummer: 6.751-061.0

    Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.
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