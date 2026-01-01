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    Spritzschutz L2P | Kärcher

    Kärcher Pistolenhandgriff mit transparentem Schutzaufsatz, grau und gelb, Nahaufnahme.

    Spritzschutz L2P

    Bestellnummer: 2.574-004.0

    Verstellbarer Spritzschutz für Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren.