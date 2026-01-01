Spritzschutz Walzenbürste 500 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-621.0Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.
Zulauftemperatur (°C)
40
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete