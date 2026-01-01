Spritzschutz Walzenbürste 500 | Kärcher

Kinderleicht direkt auf dem Antrieb der rotierenden Walzenbürste anbringbarer Spritzschutz mit transparenter Folie, die während der Arbeit jederzeit uneingeschränkte Sicht auf die Reinigungsbürste gewährt und einfach per Klettverbindung zu wechseln ist. Während der Anwender bei der Fassadenreinigung trocken bleibt, sorgt der Spritzschutz darüber hinaus für bessere Reinigungsergebnisse, da das Wasser an der Fassade abläuft und dabei Schmutzpartikel automatisch abspült.