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    Spritzschutz Walzenbürste 500 | Kärcher

    Kärcher Fensterwischeraufsatz, transparentes Gehäuse mit schwarzem Rand, zentrale Taste zur Bedienung.

    Spritzschutz Walzenbürste 500

    Bestellnummer: 4.762-621.0

    Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.