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    Standard Acryl Staubmopp 80 cm | Kärcher

    Zwei blaue Mikrofaser-Mopbezüge, einer mit sichtbarer Rückseite und Etikett, auf weißem Hintergrund.

    Standard Acryl Staubmopp 80 cm

    Bestellnummer: 6.999-149.0

    • Taschenhalterung
    • Acryl, Baumwolle 80 cm
    • Sehr gute Staubbindung für glatte und leicht strukturierte Böden
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.