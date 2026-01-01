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    Standard Bodenabzieher 32 x 97 cm | Kärcher

    Türkiser Bodenabzieher mit silbernem Stiel und schwarzer Gummilippe, freigestellt auf weißem Hintergrund.

    Standard Bodenabzieher 32 x 97 cm

    Bestellnummer: 9.212-165.0

    Gummischieber mit Alustiel.
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