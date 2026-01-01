Standard Bodenabzieher 32 x 97 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-165.0Gummischieber mit Alustiel.
Farbe
Grau / Grün
Material
Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
320 x 970
Abmessungen, verpackt (mm)
320 x 135 x 970
Anwendungsgebiete