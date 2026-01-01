Standard Doppelfahreimer Kit Uni Presse 3 in 1 30 L | Kärcher

Der Fahreimer mit Doppelkammer von Kärcher ermöglicht dank der sinnvollen Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser beste Reinigungsergebnisse bei der Bodenreinigung in mittelgroßen und großen Objekten. Dank Doppelgriff und 80 Millimeter großen Rädern lässt er sich dabei besonders einfach manövrieren und transportieren. Die professionelle Universal Presse sowie der Presshebel des Doppelfahreimers sind ergonomisch optimal platziert und sorgen ebenso für rückenschonendes Arbeiten wie die Auslauftöpfe zum Entleeren, ohne dabei den Eimer anheben zu müssen. Die glatten Oberflächen des Doppelfahreimers aus recycelbarem, langlebigem und natürlich rostfreiem Polypropylen sind dazu besonders einfach hygienisch sauber zu halten.