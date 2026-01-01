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    Standard Doppelfahreimer Kit Uni Presse 3 in 1 30 L | Kärcher

    Türkiser Kärcher Reinigungswagen mit zwei Eimern und Rollen, seitliche Ansicht.

    Standard Doppelfahreimer Kit Uni Presse 3 in 1 30 L

    Bestellnummer: 6.999-356.0

    • Doppelfahreimer 30 l
    • Tragebügel
    • Backenmopppresse per Hand